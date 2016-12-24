Battlefield 1 incelemesi!

“Bütün savaşları bitirecek savaşta 60 milyondan fazla asker savaştı. Biten bir şey olmadı.” Birinci Dünya Savaşı’nı ve aslında tüm diğer savaşları özetleyen anlamlı bu cümle ile oyuna giriş yaptığımız Battlefield 1, sizi daha ilk dakikada savaş atmosferine çekmeyi başarıyor. 1. Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1’de mekanların, silahların, araçların ve savaşta yer alan ülkelerin neredeyse birebir modellenmesi ve oyuna aktarılması, oyunun savaş atmosferini yansıtmasında büyük pay oynuyor.

Frostbite oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 1’de ateş ettiğiniz ve hatta dokunduğunuz her şey yıkılıyor. Örneğin bir tankla bir mekana ateş ettiğinizde mekan ateş etme açınıza göre tepki vererek patlıyor. Hele ki o mekanda patlayıcı madde varsa, patlama efektinin şiddeti en üst seviyeye çıkıyor ve görsel şölen sizleri bekliyor.

Battlefield 1 oyun modları neler?

Oyunda 5 farklı hikaye modu bulunuyor. Bu 5 farklı modda ise 3 ila 5 arasında değişen bölümler yer alıyor. Her modda farklı bir ülkenin askerini canlandırıyoruz. Tank, uçak, gemi ve hatta atların yer aldığı BF1’de her bölümde farklı bir araç kullanıyoruz. İlk bölümde tank daha sonra uçak şeklinde ilerleyen döngü bir süre sonra sizi sıkabiliyor. Örneğin; bir bölümde uzun süre boyunca sadece tank kullanmak bir süreden sonra bayıyor.

Battlefield 1'in grafikleri nasıl?

Gelelim oyunun en çok merak edilen bölümlerinden olan grafik bölümüne. AralGame’den Battlefield 1’in PlayStation 4 sürümünü temin ettiğimiz için oyunu konsolda inceleme fırsatı bulduk. GPU teknolojisindeki gelişmelerden dolayı bir anda gözden düştü denilen PlayStation 4, Battlefield 1 ile hala daha çok güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

Battlefield 1’in grafiklerinin oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Frostbite motoru sayesinde bir oyunda görebileceğiniz üst seviye patlama efektlerini, karakter modellemelerini ve silah hissiyatının yanında ses efektlerinin ve müziklerin, BF1’in çok başarılı bir şekilde kurgulanmış konusunun yanında en büyük artıları olarak gösterebiliriz.

Tekli oyuncu modunun yanında çoklu oyuncu modunun da yer aldığı Battlefield 1, oyunu bitirdikten sonra bile sizleri uzun süre online olarak ekran başına kilitliyor.

Oyunu genel olarak değerlendirecek olursak; Battlefield 1’in gerek konu gerekse grafik açısından çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Uzun bir süredir Dünya Savaşları’nı konu almayan genellikle uzay çağına odaklanan oyunlardan sıkıldıysanız Battlefield 1’i mutlaka denemelisiniz.

BF1 oynarken çıktığı dönemde beni benden alan Medal of Honor: Allied Assault’ı hatırladım. Dünya Savaşları’nı “oyunda” oynamayı özlediyseniz BF1 tam size göre.

Puanlama (5 üzerinden)

Grafik: 4.5

Ses: 4

Konu: 4

Genel: 4