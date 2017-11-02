BİM orijinal Apple ürünlerini yine satacak!

BİM Apple'ın orijinal aksesuarlarını yeniden satışa sunuyor. İşte satış tarihi!

02/11/2017 08:45

Daha önce orijinal Apple aksesuarlarını satışa sunan BİM, yoğun ilgiden memnun olacak ki, tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor.  BİM 10 Kasım kataloğunda Apple ürünlerine de yer verdi.

Kataloğa göre Earpods Kulaklık 49,90 TL, 1 metre uzunluğunda USB Şarj Kablosu 39,90 TL, 2 metre uzunluğunda USB Şarj Kablosu 49,90 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Earpods Kulaklık daha önce 55 TL fiyat ile satışa sunulmuştu. Şimdi daha ucuza alma şansınız olacak.

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Eğer orijinal Apple aksesuarlarını kaçırmak istemiyorsanız, 10 Kasım sabahı BİM’de olun.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • BİM orijinal Apple ürünlerini yine satacak!

      satın bakalım cavur ürünlerini sanki bedava

      Misafir Bugün 09:12 Perşembe (0) (0)
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