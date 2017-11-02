BİM orijinal Apple ürünlerini yine satacak!

Daha önce orijinal Apple aksesuarlarını satışa sunan BİM, yoğun ilgiden memnun olacak ki, tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor. BİM 10 Kasım kataloğunda Apple ürünlerine de yer verdi.

Kataloğa göre Earpods Kulaklık 49,90 TL, 1 metre uzunluğunda USB Şarj Kablosu 39,90 TL, 2 metre uzunluğunda USB Şarj Kablosu 49,90 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Earpods Kulaklık daha önce 55 TL fiyat ile satışa sunulmuştu. Şimdi daha ucuza alma şansınız olacak.

Eğer orijinal Apple aksesuarlarını kaçırmak istemiyorsanız, 10 Kasım sabahı BİM’de olun.