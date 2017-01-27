Bir zamanların efsanesi 3D TV öldü!

Bazen tüketici elektroniği endüstrisi, tüketicilerin tamamen reddettiği yeni bir teknolojiyi satmaya çalışır ve sonuç olarak bu cihazlar, "zamanından önce" çöp yığınına dönüşür.

İşte harika bir örnek: 3D TV, resmi olarak öldü. Artık 3D TV'ler yapan daha büyük TV üreticisi yok.

TV'lerine 3D işlevsellik kazandıran son iki TV yapımcısı LG ve Sony, bu yıl 3D filmler ve TV şovları gösterebilecek yeni setler yapmayacaklar. LG ve Sony, Vizio, Sharp ve TCL de dahil olmak üzere diğer TV yapımcılarını takip ederek, 3D teknolojisini ürün hatlarından kaldırdı.

2010 yılında ilk 3D büyük gişe rekorunu kıran 'Avatar'ın başarısından kısa bir süre sonra, TV şirketleri tüm mühendislik ve pazarlama potansiyelini 3D teknolojisine yatırmaya başladı. Ama LG ürün müdürünün açıklamasına göre, yedi yıl sonra, 3D özelliği evrensel olarak asla benimsenmedi ve evde kullanılmak üzere TV seçerken bir satın alma faktörü olmadı.

Şimdi TV endüstrisi, alıcılara TV’lerini yükseltmeye teşvik etmek için 4K, HDR ve akıllı TV özelliklerine odaklanıyor. NPD Group'a göre, 2012'de, TV'lerde harcanan tüm paranın % 3'ü 3D TV'lerden oluşuyor.

Bugün, 3D TV endüstrisinde kullanılan çekici özellikler arasında sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknoloji gibi özellikler yer alıyor.