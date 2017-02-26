BlackBerry KEYone'un ilk kamera örnekleri!

BlackBerry KEYone'un kamera örnekleri oldukça umut verici görünüyor.

26/02/2017 14:55

BlackBerry’nin QWERTY klavyeli Androidli akıllı telefonu KEYone’un tanıtımı sonrası ilk kamera örnekleri de yayınlandı.

Bu iyi donanımlı özelliklere sahip yeni BlackBerry telefonun en iyi özelliklerinden biri de kamera kalitesi oldu. Telefon, Google Pixel telefonların ve diğer amiral gemisinin kullandığı aynı 12MP arka Sony IMX378 sensörü ve geniş açı 8MP ön kamera ile birlikte geliyor. Bu sensörü kullanan Google Pixel ve diğer telefonların, kaliteli çekimleri göz önüne alarak , Key One'ın renkleri, ayrıntıları ve keskinliği çok iyi dengelemesi şaşırtıcı değil.

BlackBerry KEYone ile çekilen fotoğrafları aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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