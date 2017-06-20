BlackBerry'nin WhatsApp desteği uzatıldı!

Geçen sene Şubat ayında WhatsApp, BlackBerry 10 da dahil olmak üzere, BlackBerry OS sürümlerini 2016 yılının sonuna kadar desteklemeyi durduracağını açıklamıştı. Ancak verilen bu tarihe uyulmadı ve desteğin çekiliş tarihi 30 Haziran 2017'ye kadar uzatılmıştı.

Şimdi ise Facebook'a bağlı WhatsApp'ın, BlackBerry desteğinin 31 Aralık 2017'ye kadar tekrardan uzatıldığı açıklandı. Bu açıklamadan sonra WhatsApp'ın BlackBerry uygulaması küçük çaplı bir güncelleme de aldı. Muhtemelen bu son güncelleme olacak.

BlackBerry'den başka Nokia S40 desteği de bu yıl sonuna kadar uzatıldı. Ancak, WhatsApp uygulaması 30 Haziran 2017'den sonra Nokia S60 cihazlarında çalışmayı bırakacak.

WhatsApp'ın yeni API'ları ve özellikleri için işletim sisteminin güncel olması gerekiyor. O yüzden WhatsApp'ın artık eski olan işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırma kararı otoriteler tarafından doğru bir karar olarak yorumlanıyor.