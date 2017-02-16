Dünden bugüne en iyi, en kötü ve en garip Nokia telefonlar!

Nokia geri döndü. Microsoft, birkaç yıl önce kendi cihazlarında Nokia markasını emekliye ayırmıştı ancak marka bu yıl akıllı telefonlarda tekrar kullanılmaya başlandı.

Finlandiya üreticisi HMD Global, Android ile çalışan yeni Nokia akıllı telefonları piyasaya sürdü ve ait olduğu yere geri döndü. Şaşırtıcı bir şekilde Nokia’nın, önümüzdeki MWC 217’de klasik 3310'u yenileyerek yeniden duyuracağı söyleniyor.

Geleceğin Android Nokia cep telefonlarını sabırsızlıkla beklerken, burada hepimizin hatırladığı en iyi, en kötü ve en garip Nokia telefonlarının bir listesini hazırladık.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Nokia 3310 (2000)

Belki de tüm Nokia telefonlarından en ikonik olanı 3310, değiştirilebilir kapakları ile gerçekten yeni seviyelere çeken bir telefondu. Aynı zamanda sağlam bir cihazdı. Yanlışlıkla park yerinde veya sokaklarda çok fazla düşmüştür ama yinede çalışmaya devam etti.