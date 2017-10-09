Dünya IQ ortalamasında ülkemiz kaçıncı?

İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve dünyanın 80’den fazla ülkesinde IQ çalışmaları gerçekleştiren Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, birçok ülkeden toplanan birbirinden veriler incelendi.

İncelenen 80’den fazla ülke arasında Türkiye 90 IQ ortalaması ile 17. sıraya yerleşirken birinci sırada 108 IQ ile Hong Kong yer aldı. İlk sıraları asya ülkeleri alırken onları İtalya ve diğer avrupa ülkeleri takip etti.

Genel olarak milli gelir ve eğitim imkanlarının bu skoru etkileyen faktörler arasında ilk sırada olduğunu ifade eden İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn, ekonomik büyüme gerçekleştiren ülkelerin yüksek IQ ortalamasına sahip olduklarını belirtti.