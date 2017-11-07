Dünyanın en hızlı otomobili unvanı artık Koenigsegg Agera RS'in!

Sadece birkaç hafta önce Hennessay, dünyanın en hızlı asfalt otomobili Venom F5 ile ezeli rakibi Bugatti'nin Chiron modeline çalım atmıştı. Venom F5, saatte 435 kilometre hıza ulaşabiliyor. Lakin Hennessay'ın hevesinin kursağında kaldığını söyleyebiliriz zira Koenigsegg yeni kara roketini tanıttı.

Koenigsegg Agera RS saatte 445 kilometreye ulaşabiliyor ve en büyük rakibine 10 kilometre fark atıyor. Agera RS bu başarısını motor ve diğer aksamların benzersiz uyumuna borçlu. 8 silindirli 5 litrelik motor 1380 beygirlik güç yaratabiliyor. Aracın ağırlığı ise 1996 kilometre.

Michelin Cup 2 yarış lastikleri ve üstün şanzıman mimarisi sayesinde Koenigsegg Agera RS, hem Bugatti Chiron'u hem de Hennessay Venom F5'i geride bırakıyor. Üstelik Agera RS, Venom F5'den yaklaşık 500 kilo daha ağır.

Elbette bağımsız kuruluşların yapacağı resmi testler gerçekleşmeden hiçbir şeyden emin olamayız ama İsveçli süper spor otomobil üreticisi muazzam bir başarıya imza atmış gibi görünüyor.