Dünyayı yeniden şekillendirebilecek 20 dev altyapı projesi

Dünyanın çeşitli yerlerinde oldukça etkileyici büyük projeler bulunuyor. Ülkenin 42 milyon insanını bir araya getirme arayışı içinde bulunan ve üç büyük Çin kentini birbirine bağlayan Hong Kong-Zhuhai-Makau Köprüsü. Veya Norveç'in fiyortlar arasındaki seyahat zamanlarını yarıya indirmek için dünyanın ilk batan tünelini inşa etme planı bu projeler arasında yer alıyor.

Bu çabalar ve diğerleri, muazzam projelere milyarlarca doların yatırım yaparak toplumun dünyayı yaşamak için daha iyi bir yer haline getirebileceğini göstermektedir.

İşte dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük projelerden bazıları.

Eylül 2016'da tamamlanan Çin'in Pingtang teleskopu şimdi dünyanın en büyük radyo teleskobu. Çanağı 1,640 ayak ölçülerinde ve Dünya'dan 1,000 ışık yılı daha fazla sinyal yakalayabilir.