En çok kullanılan Android sürümü hangisi?

Google, Android kullanım verilerini her ay olduğu gibi bu ay da paylaştı. Yaklaşık 1-2 yıldır zirveyi kimselere kaptırmayan Android 5.X Lollipop sürümü bu ay artık tahtını bir daha alamamak üzere Android 6.X Marshmallow sürümüne bırakıyor.

Son açıklanan verilere göre; Android 2.3.x Gingerbread %0.8, Android 4.0.X Ice Cream Sandwich %0.8, Android 4.X Jelly Bean %8.8, Android 4.4 KitKat %18.1, Android 5.X Lollipop %30.8, Android 6.X Marshmallow %31.2 ve en güncel Android sürümü olan Android 7.X Nougat ise %9,5'lik bir kullanım oranına sahip.

Android Nougat'taki kullanım oranının artması güzel bir gelişme. Ancak API desteğinin fazla olmasından dolayı Android Nougat'ın, Lollipop ve Marshmallow'un başarısını yakalaması çok zor görünüyor.