En iyi pil ömrüne sahip akıllı telefonlar - 2017

Günümüzde akıllı telefonlardaki başlıca kaygılardan biri, pil ömrünün uzamamasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, pil ömrü telefonun işlevselliklerini sınırlayarak dikkatlice kullanmanız yoluyla genişletilebilir. Günümüzde, telefon üreticileri bu pil ömrü sorununu çeşitli şekillerde ele almaktadır. Bunlar arasında, daha büyük pil, hızlı şarj teknolojisi ve enerji tasarruflu işlemci geliyor.

Şimdi sizlere, büyük bir pil, hızlı şarj teknolojisi veya her ikisi de olan akıllı telefonların bir listesini hazırladık. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

1. Lenovo P2

Birkaç hafta önce Lenovo, pil odaklı yeni akıllı telefonu P2‘yi resmen başlattı. Lenovo P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken, 24W’lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor. Telefon, 5100mAh pil özelliğine sahip.

Şirket, sadece 15 dakika şarj ile 10 saate kadar kullanım sözü veriyor ve 90 dakika içinde tamamen şarj edilebiliyor. Ayrıca, telefonunuzu nihai güç tasarruf moduna sokan tek tuşlu güç tasarrufu özelliklerine de sahip. 4 G'de 32 güne kadar bekleme süresi ve 78.69 saate kadar konuşma sözü veriyor.