Firefox Quantum, hız konusunda Chrome'u solluyor!

Windows XP zamanında Chrome yerine en çok kullanılan tarayıcı olan Firefox, Mozilla'nın kendisini geliştirememesinden dolayı ikinci plana itilmişti. Chrome'un üzerine Opera ve Safari'nin de atakları gelince Firefox tercih edilmeyen tarayıcılar arasındaki yerini almıştı.

Mozilla bu kötü gidişata şimdi son vermek istiyor. Firmanın Firefox Quantum olarak adlandırdığı yeni tarayıcısı, hız ve güvenlik konusunda Chrome'u bile solluyor. Beta ve geliştirici sürümleri yayınlanan Firefox Quantum, Firefox 57 olarak önümüzdeki aylarda son kullanıcının beğenisine sunulacak.

Modern bir tasarıma sahip olan Firefox Quantum, RAM kullanımını bir önceki Firefox sürümüne göre %30 azaltıyor. RAM konusunda bir canavar olan Chrome, bu konuda 2017 yılında bile hamle yapamazken, Firefox'un kendinisini geliştirmesi sevindirici bir gelişme.

14 Kasım tarihinde indirime resmi olarak sunulacak olan Firefox Quantum, masaüstünün yanında iOS ve Android platformlarına da gelecek.