Android 7.0 Nougat alacak tüm Galaxy cihazların Türkiye yol haritası

Samsung Türkiye, Samsung cihazları için Android 7.0 Nougat yol haritasını yayınladı. Geçtiğimiz günlerde de Samsung Türkiye Başkanı Tansu yeğen, yoğun baskı üzerine Twitter üzerinden, bazı Samsung cihazların Android 7.0 Nougat güncelleme tarihini açıklamıştı.

Tansu Yeğen’in yayınladığı listede, Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 gibi cihazların ne zaman Android Nougat alacağı yazıyordu. Samsung Türkiye tarafından yayınlana listede ise Android Nougat alacak tüm Samsung cihazları bulunuyor.

Aşağıda yayınlanan listeyi inceleyebilirsiniz.