Galaxy Note 8 'Baikal' projesi ile hazırlanıyor

Samsung, Galaxy Note 7 etkilerini halen yaşıyor ve şirket bu nedenle kendi amiral gemisi cihazının tanıtım tarihini bile ileri bir zamana aldı. Samsung Galaxy Note 7, birden fazla patlama olaylarından sonra daimi olarak durduruldu. Samsung aylarca bir çalışmanın ardından yanmanın / patlamanın nedenini batarya ve tasarımdan kaynaklandığını saptamayı başardı. Bu fiyaskoya rağmen, şirket Galaxy Note 8 serisinin bir sonraki varyantı üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 8 "Baikal" kod adlı bir proje ile hazırlıyor. Baikal, temel olarak Moğol sınırının kuzeyindeki dağlık Rus bölgesi Sibirya’da bulunan eski ve büyük gölün adıdır ve dünyadaki en derin göl olarak bilinir.

Şu anda teknik özelliklerle ilgili hiçbir ayrıntıya sahip değiliz ve Samsung Galaxy Note 8'in olası başlangıç ​​tarihini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, Galaxy Note 8'in Baikal kod adı olarak söylenilen proje ile geliştirilme aşamasında olması.