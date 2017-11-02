Galaxy Note 8 Enterprise Edition satışa sunuldu

Samsung, bugün işletmeleri hedef alan yeni bir Galaxy Note8 Enterprise sürümü piyasaya sürdü. Samsung, orijinal Note8 modelini Ağustos ayında piyasaya sürdü ve şirket şimdide kurumsal sürümünü kullanıcılara sunuyor.

Özelliklerin geri kalanı aynı kalırken, Samsung, iş için kullanıcı deneyimini artıracak ekstra ilave eklemeler yaptı. Galaxy Note8 Enterprise Edition'da hem Samsung Knox Configure hem de Samsung Enterprise Firmware Over ve Air (E-FOTA) bulunuyor. Knox Configure, IT sağlayarak yöneticilerin cihazları kolayca uzaktan kurabilmesine ve hepsini tek seferde güncelleştirebilmesine izin veriyor.

Galaxy Note8 ile Samsung üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini ve yamalarını çıkarmayı ve kullanılabilirlik durumundan itibaren iki yıla kadar aynı cihaz modelini alabilmenin garantisini veriyor. S-Pen, infinity display, Samsung DeX, IP68 su ve toz direnci gibi özelliklerin geri kalanı da kurumsal sürümde yer alacak.

Samsung Galaxy Note8 Enterprise Edition, yetkili Samsung kanal ortakları aracılığıyla edinilebilir ve orijinal Note8'in fiyatı olan 929 $'ın biraz üstünde olan 994 dolar fiyatla sunulmaktadır.