Galaxy S7 için Android 7.0 bekleyenlere kötü haber!

Android 7.0 Nougat sürümü yaklaşık 5 ay önce çıkmasına rağmen piyasadaki amiral gemisi modellerin çoğu bu güncellemeyi alamadı. Galaxy S7 de bunlardan bir tanesi. Galayx S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi sözde Ocak ayı içerisinde sunulacaktı. Samsung, Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına geçtiğimiz haftalarda başlamış ancak sürümün hatalı olmasından dolayı güncelleme geri çekilmişti.

Tam bir bilmeceye dönen Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi bugün gelen kötü haber ile S7 sahiplerini bir kez daha üzdü. Açıklamalara göre Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Android 7.0 Nougat'ı 2017'nin ilk çeyreğinde sunmayı planlıyordu. Ancak bu planda bir aksilik oldu ve güncelleme tüm dünyaya aynı anda sunulmayacağı ortaya çıktı.

Güney Koreli şirketin güncellemede sorunla yaşaması, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Android 7.0 güncellemesini Mart ayından sonra sunmaya yöneltiyor. XDA'nın kıdemli üyesi olan liquidguru'nun Samsung'a yönelttiği soru sonrası ortaya çıkan bu bilgi sonucunda forumlarda hali hazırda olan sitem dolu şikayetlerin artacağı düşünülüyor.

Güncelleme konusunda geçtiğimiz yıl kendini toplayan Samsung, Galaxy S7'de bu performansını sürdüremeyecek gibi görünüyor. Bazı bölgelere sunulan Galaxy S7 için Android 7.0 güncellemesinin ancak Mart sonunda Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyoruz.