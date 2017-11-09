Kırmızı Galaxy S8 duyuruldu!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S8 için Sonbahar aylarına özel yeni renk seçeneğini duyurdu. Burgundy Red olarak isimlendirilen Samsung Galaxy S8'in yeni rengi, ilk bakışta kırmızı iPhone 7 modelini çağırıştırıyor. Ancak bu rengin Galaxy S8'de daha şık durduğunu samimiyetle söyleyebiliriz.

Galaxy S8'in Infinity Display tasarımına oldukça uyum sağlayan yeni Burgundy Red rengi, ön panelin siyah rengi ile buluşunca ortaya muhteşem bir görüntü çıkmasını sağlıyor.

Şimdiden Galaxy S8'in en iyi rengi olarak gösterilen Burgundy Red renk seçeneği maalesef ki şimdilik sadece Güney Kore'de satışa sunulacak. Umarız Samsung, bu renk seçeneğini Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerde de satışa sunar.