Galaxy S8 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!

Galaxy S8'in özellikleri ile ön plana çıkacak bir telefon olacağı Note7'nin üretiminin durması ve satıştan çekilmesinden sonra kesinleşmişti. Ancak yine de Galaxy S8 özellikleri ile nasıl ön plana çıkacağı merak konusu olmuştu. Gelen sızıntılara göre Galaxy S8 özellikleri ile Note7 modelini aratmayacağı gibi daha üstün özelliklere sahip olacak.

Galaxy S8 özellikleri hakkında sızıntılar

Galaxy S8 kamera özellikleri nasıl olacak?

Galaxy S8 özellikleri için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Galaxy S8 özellikleri sızıntıları arasında en dikkat çekeni ise çift kamera oldu. Bildiğiniz gibi Samsung'un rakibi Apple, iPhone 7 Plus ile çift kameraya geçiş yapmış ve kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almıştı. Samsung da Galaxy S8 modelinde çift kameraya yer verebilir.

Galaxy S8'in kamerasının nasıl çalışacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Firmalar ikinci arka kamerayı ya geniş açı için ya da alan derinliği için kullanabiliyor. Burada karar Samsung'un olacağı için ikinci ana kameranın nasıl çalışacağını kestirmek güç. Ancak tahminlerimize göre; birinci ana kamera geniş bir açıya sahip olduğu için ikinci kamera muhtemelen alan derinliği için kullanılacaktır.

Galaxy S8 işlemci tarafında Snapdragon kullanabilir

Tepe model Galaxy serilerinde kendi ürettiği Exynos yonga setlerine yer veren Samsung, bu politikasından Galaxy S8 ile vazgeçebilir. Söylentilere göre; Galaxy S8 modelinde Snapdragon 835 yonga setine yer verilecek. Ancak geçtiğimiz gün yapılan açıklamalarda 10nm FinFET teknolojisi ile yeni Exynos yonga setlerinin üretimine başlandığı dile getirilmişti.

Bu açıklamayı göz önünde bulundurursak Galaxy S8'in, Amerika'da Snapdragon 835, Avrupa'da ise belki 10nm FinFET ile üretilen Exynos yonga seti ile gelebileceğini söyleyebiliriz.

Son açıklamalara göre; Galaxy S8'in RAM bölümünde ise 6 GB veya 8 GB RAM tercih edilecek.

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