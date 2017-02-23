Google Klavye Türkçe dil desteği ile güncellendi

Google, geçtiğimiz yıl Android platformundaki Klavye uygulamasını yenilemek için düğmeye basmıştı. Gboard isimli klavye uygulaması ile ilk olarak iOS daha sonra Android kullanıcılarının karşısına çıkan Google, klavyede sunmuş olduğu GIF arama, tema desteği, kelime tahmini ve yazışmadan çıkmadan internetten arama yapıp sonuçları gönderme gibi özellikleri ile büyük beğeni toplamıştı.

Gboard - Google Klavye, bugün aldığı güncelleme ile uzun bir süreden sonra Türkçe dil desteğine kavuştu. Gboard 1.3.0 güncellemesi ile artık iPhone ve iPad'de Gboard'un kelime tahminlerini Türkçe olarak kullanabileceksiniz. Bu güncelleme ile ayrıca bir takım yeni özellikler de uygulamaya eklendi.

Gboard 1.3.0 güncellemesi ile gelen yenilikler

Yeni diller: Gboard artık Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Lehçe, Romence, İsveççe, Katalanca, Macarca, Malayca, Rusça, Latin Amerika İspanyolcası ve Türkçe dillerinde kullanılabiliyor

Sesle yazma: Hareket halindeyken mesajları dikte ettirmek için mikrofon düğmesine dokunmanız yeterli

Google Doodle'ları: Yıl boyunca tatiller, etkinlikler ve ünlü kişilerin doğum günleri gibi özel tarihleri kutlamak için Google logosunda yapılan eğlenceli güncellemeleri alın. "G" düğmesi animasyonla gösterildiğinde düğmeye dokunarak o günün Doodle'ını görebilirsiniz.

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