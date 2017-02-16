Google mühendisleri istifa etti!

Verdiği dolgun maaşlar ve çalışma ortamı gibi nedenler yüzünden herkesin çalışmak istediği şirketl olan Google'da dolgun maaş alan mühendisler istifa etmişti.

16/02/2017 12:30

Alınan bilgiye göre Google'da bir dönem yüksek maaş alan mühendisler istifa etmiş. Google bir zamanlar kendi sürücüsüz otomobilini geliştiriyordu. Ancak daha sonrasında bu projeye devam etmeyeceğini açıkladı ve Google’ın bu departmanı ayrılarak Waymo isimli ayrı bir şirkete dönüştü.

 Google bünyesindeyken bu departmanda çalışan mühendislere yüksek ücretler ödeniyordu. Ana maaşın dışında bazı ek ücretlerle birlikte alınan ücretin bazen 16 katına kadar yükseldiği belirtiliyor. Bu yüzden mühendislerin birkaç ayda milyonlarca dolar kazandığı ifade ediliyor.

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Daha sonra ise fazla para alan mühendisler Google’dan ayrılarak kendi şirketlerini kurmuş. Çalışanların kurduğu Otto isimli sürücüsüz otomobil şirketi Uber tarafından satın alınırken Argo AI’ın ise Ford’dan 1 milyar dolar destek gördüğü ifade ediliyor. Google ise bu olayın ardından bir açıklama yaparak böyle bir maaş ödemesi yapılmadığını belirtti.

    Yazar: Berk İşçimen

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