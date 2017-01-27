Google Pixel 2'nin özellikleri sızdı!

Google'ın ilk telefonu olan Google Pixel ve Google Pixel XL, piyasaya sürülmesinin ardından büyük ilgil ile karşılanmıştı. Google I/O 2017 etkinliğinde yeni Android sürümünün yanında tanıtılması beklenen 2. nesil Google Pixel telefonları için ilk sızıntılar bugün gelmeye başladı.

Söylentilere göre; Google Pixel 2, suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olacak. Android telefon deneyimini arttırmayı hedefleyen Google Pixel 2 modellerinde işlemci açısından da bir güncellenme yapılacak.

Google Pixel 2 ve Google Pixel XL 2 modellerinde Snapdragon 835 yonga setinin yer alması bekleniyor. RAM bölümünde yine 4 GB RAM'in tercih edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Google Pixel 2 kamera açısından da güncelleme alacak. Yeni modellerin kamerasına Optical Image Stabilization (OIS) desteğinin ekleneceği söyleniyor.

Hali hazırda DxOMark'ta en iyi mobil kameraya sahip olan telefon unvanına sahip olan Pixel, 2. nesili ile bu unvanını korumayı hedefliyor.

Fiyat konusunda ise Pixel 2 modellerinin 650 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olabilir. Yeni Android sürümünün ön yüklü olarak geleceği Pixel 2 modelleri bakalım beklenilen etkiyi yarabilecek mi?