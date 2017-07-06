Google Pixel için yeni güncelleme!

Google'ın amiral gemisi Google Pixel ve Pixel XL modeli için bugün yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin detayları haberimizde.

06/07/2017 09:00

Google, geçtiğimiz yıl bir güncelleme dalgası başlatmıştı. Google'ın başlatmış olduğu bu güncelleme dalgasına daha sonra diğer firmalar da dahil olmuştu. İnternet hesapları, bankacılık işlemi bilgiler ve bir çok kişisel verinin saklandığı Android telefonları güvence altına almak isteyen Google, düzenli olarak aylık güvenlik güncellemeleri sunuyor.

--> Nokia 6, Google Pixel'den önce güncellendi!

Android ile yeni tanışan Nokia, dün Nokia 6 modeline Android Temmuz ayı güvenlik güncellemesini vererek, Google'dan bile önce davranmıştı. Bugün ise Google, amiral gemisi modelleri olan Pixel ve Pixel XL için Temmuz ayı güvenlik güncellemesini indirime sundu.

OTA üzerinden sunulan bu güncelleme yaklaşık olarak 60MB büyüklüğünde. Bu güncelleme güvenlik yamalarının yanında, sistemde yaşanan sorunları da çözüyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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