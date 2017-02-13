Google, torrent'i bitirmek istiyor!

Google, torrent siteleri ile 2017'de de mücadele etmeye edecek gibi görünüyor. Geçen yıl KickAss Torrent'in sahibi, telif hakkı ihlali nedeniyle sessizce tutuklandıktan sonra, diğer torrent siteleri de teker teker kapatılmıştı. Çoğu torrent sitesi geri dönse de, bu sefer engel olarak karşılarına Google çıktı.

Son rapora göre Google, torrent web sitelerini arama dizininden engellemeye başladı. Kullanıcılar; oyun, film, müzik ve program gibi benzeri torrentleri Google üzerinden arattıklarında arama sonuçlarına ulaşamıyor. Ancak bu olay engellemenin daha başlangıçı olarak gösteriliyor.

Söylentilere göre; 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren Google yeni bir kod kodlayarak torrent sitelerini tamamen arama dizininden kaldıracak. Diğer söylentilere göre ise torrent linkinin yer aldığı diğer web siteleri de Google'ın engeline takılacak. Telif haklarından dolayı P2P'nin yasal olmadığı bu sefer de Google tarafından onaylandı. Bakalım internet devi bu engellemesi ile Torrent sitelerine büyük bir darbe indirebilecek mi?