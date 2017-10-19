Google'ın yapay zekası kendi kendini çoğalttı!

Google bugün tarihi bir başarıya imza attı. Yapay zekaların kendi replikalarını üretebildikleri dünyaya hoş geldiniz! Google’ın yakın zamanda dünya kamuoyuna sunduğu AutoML projesi, ileri düzeydeki yapay zeka mühendisliğinin insan eliyle üretilen yazılımlarından daha verimli ve daha güçlü bir yapay zeka yazılımı üretmeyi başardı. Sistem, görüntüleri kategorize etme mantığına dayanan bir nevi görsel hafıza testini %82 oranında başarıyla tamamladı. Bu hayalimizdeki yapay zeka geleceğine nazaran basit bir görev olsa da AutoML, insan yapımı sistemleri karmaşık bir görevde alt etmeyi başardı.

Özerk bir mimariye sahip olan yazılım görüntülerdeki birden fazla nesnenin konumunu işaretlemeyi ve kategorize etmeyi başardı. Normal şartlarda makine öğrenimine dayalı yazılımların, görsel hafızaya sahip olmaları için en az bir insanın desteğine ihtiyaç duyulur. Bu kişi yazılıma farklı görüntüleri ve içindeki nesneleri el yardımıyla tek tek tanıtır. Bir süre sonra görsel kütüphanesi zenginleşen yazılım, kendi kendine görselleri taramaya ve tanımlamaya başlar. İşte AutoML’nin farkı da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü kimse oturup kendisine görüntülerdeki nesneleri bir bir tanıtmadı. Bunu yapan bir başka yapay zeka yazılımıydı.

Testlerin ikinci aşamasında insan yapımı bir yapay zeka ile karşı karşıya gelen AutoML %43’lük başarıyla, geleneksel yazılımın elde ettiği %39’luk oranı geride bıraktı. Bu sonuçlar, teknoloji tarihinin geleceği açısından oldukça önemlidir. Çünkü Google, olabildiğince az insanın üretime dahil olacağı sanayi sistemleri, tıp teknolojileri ve yüzlerce farklı alanda yazılımlara görev verebilmek adına yetkinliğe sahiptir. Bu alanları yazılımlara emanet etmeyi başardığımızda önce endüstriyel bir devrim ardından da çağ açıp kapatabilen olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Google'ın CEO'su Sundar Pichai'ye göre, bu sistemleri artık dünyanın her köşesindeki uzmanlar ve bilim insanları yapabilir.