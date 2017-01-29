Herkesin bilgisayarında olması gereken 10 uygulama

Mobil uygulamalar masaüstü kullanıcılarına göre çok daha popüler ancak, çoğu insan işyerinde veya evde internette gezinirken yalnızca dizüstü veya masaüstü bilgisayarlara güveniyor.

Apple'ın Mac bilgisayarına ya da bir Windows PC'ye sahip olabilirsiniz ama bilgisayarınızdan daha fazla yararlanmak için bulunan değerli masaüstü uygulamaları mevcut.

Bu uygulamalardan beş tanesini sizin için listeledik. Bu listeyi aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Mac için

Skitch, resimlere hızlı ve kolay bir şekilde açıklama eklemenizi sağlar

Skitch, resimlere çizmenizi ve açıklama yapmanızı sağlayan bir Mac uygulamasıdır. Bir resmi ekrana ekleyin veya bilgisayarınızdan bir fotoğraf yükleyin, oklar, metinler veya simgeler ekleyin, ardından kaydedin ve paylaşın.

Skitch, Mac App Store’da ücretsizdir.