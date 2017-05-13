HTC U 11 çıkış tarihi ve fiyatı

HTC'nin yaklaşmakta olan U 11 amiral gemisi akıllı telefonu ile çok şey ortaya çıktı ancak, telefonla ilgili bazı bilinmeyenler mevcut. Ancak, tanıtım tarihi 16 Mayıs'a çok fazla kalmadı ve telefon hakkında tüm bilgiler açığa çıkacak. Yine de HTC U 11 hakkında sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de HTC U 11’in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı.

16 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan HTC U 11’in 19 Mayıs tarihinde satışa sunulacağı belirtildi. Adil olmak gerekirse, bu perakende satıştan ziyade, muhtemelen satış öncesi ön satışların başladığı tarih oluyor. Ancak öyle bile olsa, HTC bu sefer sıkı bir program tutuyor gibi görünüyor. Kaynak, Tayvan dışındaki kullanıcıların Haziran ayında U 11'i alacaklarını da iddia ediyor.

HTC U 11'in fiyatına dair de bilgiler geldi. Sızıntılara göre cihaz, 659 $'a satışa sunulacak. Eğer HTC ilgi çekici ekstra özelliklerin listesini büyütmeye devam ederse, U 11 rakiplerine göre daha çok satabilir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan HTC'nin 9 saniyelik teaser videosuna göre, HTC U 11 akıllı telefonun ana satış noktası olan sıkılabilir çerçeve dışında 360 derece ses kaydı ile geliyor. Gerçekten de, HTC U 11'in Edge Sense Algılama çerçevesi, kullanıcıların telefonlarını sıkıştırarak cihazın yan tarafında görüntülenen birden çok simgeye hızlıca erişmelerini sağlayacak. Video, 16 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlik dışında, pek fazla şey açıklamıyor.

HTC'nin en son amiral gemisinin özellikleri birkaç kez ortaya çıktı ve akıllı telefon zaten testlerde görüldü ve buna göre, Adreno 540 grafik işlem birimi ile birlikte en yeni Qualcomm Snapdragon 835 platformu, 5.5 inç Quad HD ekran, Hızlı Şarj 3,0 desteği ve 3.000 mAh pil ile geliyor.

Bellek ile ilgili olarak, HTC U 11'in muhtemelen 4GB RAM ve bir microSD kartı kullanarak daha fazla depolama alanı seçeneği ile 64GB dahili depolama özelliği bekleniyor. Dahası, akıllı telefon, selife çekim ve görüntülü görüşme yapmak için 16MP ön kamera ile gelebilir.

Bunun dışında telefonun, 12MP arka kamera, USB Type-C bağlantı noktası, HTC Sense UI arayüzü ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor. HTC ayrıca U 11'deki 3.5 mm kulaklık jakını kaldıracak ve perakende kutusunda kullanıcılara bir adaptör sunacak.

Akıllı telefon, ön taraftaki fiziksel giriş düğmesinde yer alan bir parmak izi algılayıcı ve toz ve su hasarlarına karşı koruma için IP57 sertifikasına sahip olacak. HTC, akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat ve stok durumunu 16 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlikte açıklayacak.

Sonraki sayfalarda telefonun kırmızı rengine ait görsellerini inceleyebilirsiniz.