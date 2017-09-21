Huawei Mate 10 Lite sızdırıldı

Gelecek ay Huawei, görünüşte Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite adında birkaç yeni akıllı telefonu duyuracak. Yakında çıkacak olan üç cihaz hakkında çok şey duymuş olsak da, tam olarak ne olduklarına dair ayrıntılar biraz kafa karıştırıcı. Yine de, Mate 10'un sızdırılan canlı görüntülerinden sonra şimdi de, Venture Beat tarafından sızdırılan bir fotoğraf sayesinde Mate 10 Lite'a bakabiliriz.

Huawei Mate 10 Lite kayda değer bir fark ile standart Mate 10’a çok benziyor ve parmak izi tarayıcısı önde değil arka kısımda bulunuyor. Bir diğer özellik ise, bu telefonun çift ​​arka kamera (16 MP + 2 MP) yanı sıra çift ön kamera (13 MP + 2 MP) sunması. Günlerdir Huawei G10 diye lanse edilip sızdırılan dört kameralı telefonun Huawei Mate Lite olduğu söyleniyor.

Bildirildiğine göre, Huawei Mate 10 Lite, 18:9 en / boy oranı ve 1080 x 2160 piksel (Full HD+) ile 5.9-inç ekran ile geliyor. Garip bir şekilde, normal Mate 10 ile aynı boyutta bir ekrana sahip olacağı, ancak sadece 1080 x 1920 piksellik ve standart bir 16:9 en boy oranı ile geleceği söyleniyor. Bununla birlikte, Mate 10 Lite, görünüşte yüksek özellikli bir işlemci olan Kirin 970 yerine, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci ile gelecek ve Mate 10'a kıyasla daha az güçlü olacak. Diğer özellikler arasında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3340 mAh pil yer alıyor.

Mate 10 Lite’ın, Android 8 Oreo'nun Huawei tarafından uyarlanmış bir versiyonunu çalıştırdığı iddia ediliyor ve Kasım ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Akıllı telefonun Avrupa'da 379€ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.