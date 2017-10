Huawei Mate 10'un pil kapasitesi belli oldu

Huawei'nin düzenleyeceği büyük organizasyondan yaklaşık iki hafta uzaktayız ve Mate 10 ve muhtemelen tüm diğer modelleri bu etkinlikte resmen ilan edilecekler.



Bununla birlikte, pil, modele bağlı olarak farklı olacak bileşenlerden biri olmayabilir. Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun aynı pil içerdiği konusunda söylentiler var ancak, bilgiler henüz teyit edilmedi.





Kesin olarak bildiğimiz şey, Huawei'nin Mate 10'a 4.000 mAh pil yerleştirme kararı aldığı gerçeğidir. Çinli akıllı telefon şirketi, Mate 10 için 4.000 mAh pil teyit eden yeni bir tanıtım görseli yayınladı.

Twitter üzerinden GIF olarak yayınlanan teaser ile birlikte mesajda, pilin bir gün gideceği belirtilmiş ve Huawei Mate 10’un, 16 Ekim 2017'de başlayacağı söylenmiş. 4000 mAh gibi büyük bir pilin bir gün gitmesi çok etkileyici olmasa gerek.

Huawei Mate 10 bir önceki model ile birlikte gelen aynı 4.000 mAh pile sahip olacak. Akıllı telefonu gerçekten denedikten sonra bu pil ömrünü göreceğiz.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k