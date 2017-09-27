İlk kablosuz araç şarjı BMW'den gelebilir!

BMW, 2018'de 530e iPerformansı için bir kablosuz şarj çözümü sunacak ilk otomobil üreticisinden biri olabilir.

BMW Wireless Charging adı verilen sistem, garajınıza veya araç yolunuza kurulacak bir taban plakası oluşturacak. Taban plakasının içine birincil bobin konulacak ve 530e'nin zeminine ikincil bir bobin takılacak.

İki bobin arasında manyetik bir alternasyonlu alan oluşturulacak ve araç indüksiyon yoluyla şarj edilecek. BMW, çıkışın 3.2kW'a kadar çıkacağını iddia ediyor.

Şu anki 530e iPerformance araçlarının bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacakları belli değil.

BMW, indüktif şarj plakasının 530e iPerformansı 3,5 saat içinde tamamen şarj edebileceğini ve dahili iDrive sisteminin otomobilin üzerindeki konumunun görsel bir sunumu ekran yoluyla arabayı plakanın üzerinde doğru konuma almanıza yardımcı olacağını söyledi.

Kablosuz şarj etme seçeneğinin sabit fiyatı henüz teyit edilmedi ancak, BMW'nin 900 $ olan mevcut i Wallbox Pro şarj çözümünden biraz daha yüksek bir fiyata sahip olması bekleniyor.

BMW, kablosuz şarj yönteminin, 530e lansmanından kısa bir süre sonra 330e, 740e, i8 ve i8 Spyder dahil olmak üzere diğer elektrikli araçlara sunulacağını söyledi.