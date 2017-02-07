İnovatif Veri ve Analitik Zirvesi başlıyor

360 CNP Organizasyon tarafından, Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek olan İş Zekası ve Analitik Zirvesi 28 Mart 2017 Salı günü Steigenberger Hotel Maslak İstanbul’da sektörün liderleriyle bir araya geliyor.

Konferansın gündeminde, Türkiye’de hızlı bir gelişim sürecine giren verinin toplanmasını, depolanmasını, analizini ve bu veriler ile planlama yapılmasını sağlayacak uygulama ve teknolojiler bütünü olan iş zekası konuşulacak.

20 SEKTÖRDEN 125’in ÜZERİNDE ŞİRKET KATILIYOR!

360 CNP Organizasyon Genel Müdürü Özlem Alkan şu bilgileri verdi;

Türkiye’de kurumlar üçüncü platform yolculuklarına başladılar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın “veri yüzyılı” olarak değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle veri bugün, inovasyonu etkinleştirecek ve ölçülebilir değerler yaratılmasına olanak sağlayacak önemli bir kaynaktır.

İNOVATİF VERİ ve ANALİTİK Zirvesi’nde gerçek dünya dersleri ve tecrübelerinden oluşan ve başka bir yerde bulunamayacak bir içerik, yeni nesil uygulamalar, güncel know-how’lar, inovasyonel çalışmalar ve sonuç veren örnekler katılımcıları bekliyor.

Konferansın amacı; 20 farklı sektörden 125 üzerinde şirket, profesyonellere stratejik bilgi alışverişi, deneyim, networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlamaktır.

Konu Başlıklarından Bazıları;

Veri Keşfi Görselleştirme,

Analitik Veri Tabanı,

İş Odaklı, Veri Odaklı ve Olay Odaklı Stratejiler,

Veri Madenciliği, Veri Tarımı, Veri Depolaması,

Self Servis İş Zekası,

Big Data Nedir? Etkileri Neler Olabilir?

Veri Güvenliği (Data Security) Çözümleri.