iOS 10.3.2 yayınlandı

Apple, bugün uzun bir süredir Beta testlerini sürdüğü iOS 10.3.2 güncellemesini bugün resmi olarak yayınladı. iOS 10.3.2 güncellemesi ile iOS 10.3 ile yaşanan sorunların neredeyse tamamı çözülüyor.

iOS 10.3.2 güncellemesi ile yeni bir özellik sisteme eklenmiyor. Ancak sistemin güncelleme sonrası daha akıcı çalıştığını belirtmekte fayda var.

iOS 10.3.2 güncellemesini Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için son güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

iOS 10.3.2 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3.2 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.