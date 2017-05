iOS 10.3.3 Beta 1 yayınlandı

Apple, geçtiğimiz gün iOS 10.3.2 güncellemesini yayınlamıştı. iOS 10.3.2'nin yayınlanmasından bir gün sonra iOS 10.3.3 Beta 1 güncellemesini geliştiricilerin beğenisine sunuldu. iOS 10.3.2'den bir sonraki sürümün iOS 11 olacağı tahmin ediliyordu. Ancak iOS 10.3.3 Beta 1'in yayınlanması işleri değiştirdi.

Yaklaşık 2 GB büyüklüğündeki iOS 10.3.3 Beta 1 güncellemesi ile sistemde yaşanan sorunlar çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor. Ayrıca iOS 10.3.3 ile sisteme 3 adet yeni duvar kağıdının eklendiğini belirtelim.

Muhtemelen Eylül ayına kadar gelecek olan güncellemelerin içerikleri de iOS 10.3.3'e benzer şekilde olacak.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme bölümünden iOS 10.3.3 Beta 1 güncellemesini indirebilirsiniz.

iOS 10.3.3 Beta 1 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3.3 Beta 1 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.