iPhone 7 Plus ve OnePlus 5 kamera karşılaştırması

OnePlus 5, sezonun en yeni akıllı telefonlarından biridir. Mevcut üst amiral gemilerinin yüksek fiyatına karşılık OnePlus 5, aynı özelliklerle uygun fiyata sahip olmanın yanısıra şık tasarımı ve performansı ile de kullanıcıları etkilemeyi başardı. Ancak telefonun ana satış veya en büyük satış noktalarından biri arkasındaki yeni çift kamera sistemidir.

OnePlus 5'in birincil 16MP fotoğraf makinesinin halihazırda piyasadaki en iyi kameralarla nasıl karşılaştırıldığını daha önce de inceledik. OnePlus 5, iPhone 7 Plus'a benzer şekilde ana kameraya göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip olan ve kaliteden ödün vermeden bir sahneyi büyütmenizi sağlayan bir telefoto objektife sahip. Bununla birlikte, iPhone 7 Plus'ın gerçek 2x optik yakınlaştırmayı gerçekleştirebilen kamerasının aksine, OnePlus bunu yapamıyor. Optik yakınlaştırma 1,6 x ile sınırlı ancak, telefon dijital olarak tam 2x zum yapmayı simüle ediyor.

Bu, OnePlus 5'in dijital olarak kapması gereken büyük bir fark değil. Ayrıca kamerası iPhone 7 Plus'tan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip 20MP'lik bir Sony IMX 350 sensörü tarafından desteklenmektedir.

Pek hangisinin kamera lensi daha iyi?

Aşağıda ve sonraki sayfalarda OnePlus 5 ve iPhone 7 Plus’ın kamera karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

SAHNE 1





1. OnePlus 5 @ 2x zoom





2. iPhone 7 Plus @ 2x zoom