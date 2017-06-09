iPhone 8'de iOS 11 nasıl görünecek?

WWDC 17 etkinliğinde iOS 11'i sahneleyen Apple, yeni sürümde yaptığı küçük değişkilikler ile iPhone 8'e gönderme yaptı. iOS 11'in arayüzünde; menülerin üst bölümünde bariz bir boşluk yer alıyor. iPhone 8'in ön yüzeyi komple ekran ile gelecek. Ancak bu ekrana ahize, ön kamera ve sensörlerin yerleştirilmesi gerekiyor.

Bunun için iPhone 8'in sadece üst bölümünde küçük bir çerçeve yer alacak. iOS 11'deki boşluklar da o çerçeveye denk gelecek şekilde konumlandırılacak.

Peki, iOS 11'in iPhone 8'de nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Tasarımcılar, bu zamana kadar çıkan gerçeğe en yakın iPhone 8 tasarımını ele alarak, iOS 11'in iPhone 8'de nasıl görüneceğine yönelik tasarımlarını yayınladı.