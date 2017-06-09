iPhone 8'de iOS 11 nasıl görünecek?

WWDC 17 etkinliğinde iOS 11'i sahneleyen Apple, yeni sürümde yaptığı küçük değişkilikler ile iPhone 8'e gönderme yaptı. iOS 11'in arayüzünde; menülerin üst bölümünde bariz bir boşluk yer alıyor. iPhone 8'in ön yüzeyi komple ekran ile gelecek. Ancak bu ekrana ahize, ön kamera ve sensörlerin yerleştirilmesi gerekiyor.
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Bunun için iPhone 8'in sadece üst bölümünde küçük bir çerçeve yer alacak. iOS 11'deki boşluklar da o çerçeveye denk gelecek şekilde konumlandırılacak.
Peki, iOS 11'in iPhone 8'de nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Tasarımcılar, bu zamana kadar çıkan gerçeğe en yakın iPhone 8 tasarımını ele alarak, iOS 11'in iPhone 8'de nasıl görüneceğine yönelik tasarımlarını yayınladı.
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