iPhone X, Jailbreak'lendi! (Video)

iOS 10 ile tarih olduğu söylenen Jailbreak, bugün iPhone X ile tekrar gündeme geldi. Güvenlik açıklarını kapatan ve Jailbreak yapılmasın diye hackerlara iOS'te açık bulanlara ödül bile veren Apple, bu çabalarına rağmen iOS 11 ile Jailbreak'in önüne geçemeyecek gibi görünüyor.

Mobile Pwn2Own etkinliğine katılan hackerlar, iOS 11.1 sürümünün Jailbreak işlemi için uygun olduğunu iPhone X üzerinde gösterdi.

Güvenlik şirketi KeenLab’ten Liang Chen'in sahne aldığı etkinlikte, sahnedeki ekrana iPhone X'in Jailbreak'lenmiş hali yansıtıldı. Ancak hacker grubu iOS 11'in hangi açıklarından faydalanarak Jailbreak işlemini gerçekleştirdiklerini açıklamadı.

Face ID'den dolayı güvenliği sıkı tutan Apple'ın işi bu sefer zor görünüyor. Ancak Cupertinolu teknoloji devi yine hackerlara bir ödül vererek bu açıkları öğrenip, Jailbreak aracının yayınlanmasının önüne geçebilir.