iPhone X'i satın almayı düşünenlere kötü haber!

Apple'ın ilk çerçevesiz ekranlı telefonu olan iPhone X, Kasım ayında anavatanı olan Amerika'da satışa sunulacak. 999 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan iPhone X, yükselen dolar kuru ve vergileri göz önünde bulundurduğumuzda, ülkemizde 5.999 TL veya 6.099 TL fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye'de resmi olarak satılması 2018 başını bulacağı düşünülen iPhone X, maalesef ki çıkar çıkmaz herkesin elinde olmayacak.

Analistlerin son aktardığı bilgiler göre; iPhone X'in üretim sürecinde sıkıntı yaşanıyor. OLED ve Face ID gibi yeni teknolojilere geçiş yapan Apple, iPhone X'in üretimini bir türlü hızlandıramadı. Loup Ventures'ten Gene Munster, Apple'ın iPhone X'i ön sipariş veren kullanıcılara telefonlarını bırakın Kasım ayını, 2017 yılı içerisinde teslim edemeyeceğini söylüyor. Analist, iPhone X'in Amerika'da bile Ocak 2018'de anca dağıtılacağının altını çiziyor.

Amerika'da bile stok sıkıntısı çekecek olan iPhone X, ülkemizde Şubat veya Mart aylarında anca seri olarak satılacaktır. Bakalım, Apple iPhone X'in üretim sürecini hızlandırmak ve oldukça fazla olan talepleri karşılamak için nasıl hamleler yapacak?