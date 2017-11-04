iPhone X'in bilmediğiniz gizli özellikleri!

Apple'ın onuncu yıl kutlaması için üstün özellikler sunduğu akıllı telefonu iPhone X, tüm dünyada Apple Store aracılığı ile satışa sunulmaya başladı. Peki iPhone X'in gizli özelliklerini merak ediyor musunuz? Bu özellikler, iOS 11 aracılığı ile gerçekleşiyor ve diğer iPhone ve iPad modellerinde de yer alabilir.

Yeni yazılım iOS 11, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve kamera yazılımındaki diğer iyileştirmeler için geniş destek de dahil olmak üzere, birçok değişiklik sunuyor.

Fakat en dikkate değer gelişmelerden bazıları daha az belirgindir. Bu özellikler, iPhone'unuzu veya iPad'inizi her gün nasıl kullandığınızı çarpıcı bir biçimde değiştirebilir ve cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilirler.

iOS 11’in gizli özelliklerini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

iOS 11, bir Apple cihazından diğerine ayarlarınızın anında aktarılmasını sağlar.

iOS 11 çalıştıran yeni bir iPhone veya iPad kurduğunuzda, ayarlarınızı aktarmak için cihazı bir Mac'in veya başka bir Apple ürününün yanında tutmanız yeterli olacak.