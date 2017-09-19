iPhone'dan, Galaxy Note8'e nasıl geçilir?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda Smart Switch adını verdiği uygulamasını duyurmuştu. Smart Switch sayesinde Galaxy serisine geçiş yapmak isteyen iPhone kullanıcıları, rehber, mesajlar, fotoğraf ve videolar, notlar ve diğer kişisel verilerini çok kolay bir şekilde komple yeni telefonlarına geçirebiliyordu.

Samsung, bugün çiceği burnunda amiral gemisi Galaxy Note8 için Smart Switch temalı yeni video yayınladı. Bu videoda Galaxy Note8'deki Smart Switch uygulaması ile iPhone'daki verilerinizi saniyeler içerisinde Note8'e nasıl geçireceğiniz anlatılıyor.

Aynı özelliğin Apple cephesinde de olduğunu belirtelim. Galaxy kullanıcıları Move to iOS uygulaması ile tüm verilerini iPhone'a yine buna benzer bir yöntem ile kolayca aktarabiliyor.