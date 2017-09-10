İşte iPhone 8'in duvar kağıtları!

iOS 11 Golden Master, yani geliştiriciler için iOS 11 final sürümü ortaya çıktı. Bu sürümle beraber ise çoğu bilgiler ortaya çıktı. Bu sızıntı ile yeni iPhone modelinde kullanılacak olan Duvar Kağıtları ve iOS 11 ile gelecek olan Animoji özelliği kesinleşti.

Animojiler, sesinizi kullanan ve yüz ifadelerinizi yansıtan animasyonlu emojiler. Örneğin, Face ID kamerasını kullanarak, yüz özellikleriyle birlikte bir poop emoji animasyonlu bir resim oluşturabileceksiniz.

Başka bir sızıntı, kablosuz Bluetooth bağlantılı AirPod'ların devamı olacağını ortaya koyuyor. Şarj göstergesinin içeriden dışarıya taşınacağı ve en büyük değişimin gerçekleştiği kutu büyük bir gelişme değil. Bu, kullanıcının, kasayı açmaya gerek kalmadan AirPod 2'de kalan pil ömrünü kontrol etmesini sağlayacak.

Bunların yanısıra kamera kullanıcı arayüzü, derinliği simüle etmek için farklı ışık efektleri kullanarak Dijital Tek Lens Refleks tipi görüntüler sunacak. Tıpkı Portre Modu'nun geçen yıl beta sürümüyle piyasaya sürülmesi gibi Portre Aydınlatma da aynı şeyi yapabilir. Bu özellik, stüdyo ışık modu, sahne ışık modu, kontur ışık modu, mono ve doğal ışık modu olmak üzere 5 farklı ışık modu ile geliyor.

Ayrıca Apple, iPhone 8 Home tuşuna yer vermeyecek. Ana yüzey tamamen ekrandan oluşmuş bir yüzey olacak ve güç ve ses yükseltme tuşuna basarak SOS modu kullanılacak.

Sonraki sayfalarda duvar kağıtlarının görsellerini inceleyebilirsiniz.