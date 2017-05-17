Karayıp Korsanları, korsana yenik düştü!

Hackerlar Disney’in bir filmini ele geçirdi. Bu filmin yeni Karayip Korsanları olduğu düşünülüyor.

17/05/2017 13:20

Hackerlar bu kez de Disney’e yöneldi. Disney CEO’su Bob Iger, hackerların bir Disney filmini ele geçirdiğini ve bu filmi internete koymamak için fidye istediklerini söyledi. Disney CEO’su hangi filmin hacklendiğini söylemedi ama Karayip Korsanları olduğu tahmin ediliyor.

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Bazı kaynaklara göre hackerlar fidyenin Bitcoin ile ödenmesini istiyor. Böylece paranın takip edilmesi neredeyse imkansız olacak. WannaCry fidye yazılımından sonra filmleri çalan hackerların da Bitcoin ile ödeme istemesi Bitcoin'in dikkat çekmesine neden oldu. 

Birçok kişi Bitcoin olmasa WannaCry fidyecilerinin para toplama konusunda bu kadar rahat hareket edemeyeceğini düşünüyor.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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