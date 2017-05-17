Karayıp Korsanları, korsana yenik düştü!

Hackerlar bu kez de Disney’e yöneldi. Disney CEO’su Bob Iger, hackerların bir Disney filmini ele geçirdiğini ve bu filmi internete koymamak için fidye istediklerini söyledi. Disney CEO’su hangi filmin hacklendiğini söylemedi ama Karayip Korsanları olduğu tahmin ediliyor.

Bazı kaynaklara göre hackerlar fidyenin Bitcoin ile ödenmesini istiyor. Böylece paranın takip edilmesi neredeyse imkansız olacak. WannaCry fidye yazılımından sonra filmleri çalan hackerların da Bitcoin ile ödeme istemesi Bitcoin'in dikkat çekmesine neden oldu.

Birçok kişi Bitcoin olmasa WannaCry fidyecilerinin para toplama konusunda bu kadar rahat hareket edemeyeceğini düşünüyor.