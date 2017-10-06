Kargomex ile yurtdışından alışveriş yapmayan kalmasın!

Yurtdışındaki online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmak ülkemizde ne kadar zor ve çetrefilli biliyoruz. Kullanılamayan ödeme sistemleri, Türkiye'ye gönderim yapmayan satıcılar ve paketin gümrükte kalması gibi birçok engel karşımıza çıkabiliyor. Bu sorunlar karşısında çoğu zaman almak istediğimiz üründen vazgeçmek ya da ürünün daha kalitesiz versiyonunu Türkiye'den daha yüksek fiyata satın almak zorunda kalabiliyoruz.

Kargomex, bütün bu zorlukları aşmak ve müşterilerine istedikleri ürünleri en uygun fiyatlarda ulaştırmak için hizmet veriyor. Kargomex size yurtdışında o ülke vatandaşı gibiymişçesine sipariş edebileceğiniz 6 farklı ülkede adres veriyor. Amerika, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Güney Kore ve Almanya gibi dünyanın önde gelen teknolojik olarak ucuz ve yeniliklere açık olan bu ülkelerden adres sağlıyor.

2-8 gün içinde paket ulaştırmanın garantisini veren Kargomex, bu süreyi de bir haftanın altına indirme çabası içinde. Türkiye'de Borderlinx, amerikadaniste.com gibi tanıdığımız firmalara benzer hizmet veren fakat diğerlerinden farklı olarak daha geniş ülke ağına sahip Kargomex, bu çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Üyelik için müşterilerden hiçbir ücret talep etmeyen Kargomex, bunun yanı sıra yalnız Paypal ile ödeme kabul eden veya Türk bankalarına ait kredi kartlarının geçerli olmadığı siteler için de çözüm üretmiş ve müşterilerine “Benim için Satın Al” hizmetini sunmuş.

Eylül'ün başlarında lansmanını gerçekleştiren ve 13 kişilik bir ekipten oluşan Kargomex'te ekibin çoğunluğu operasyonel hizmet veriyor. 2 hafta içinde üye sayısında 150'yi geride bıraktıklarını duyuran şirketin kurucu ortağı Eyvaz Huseynov, müşteriler için en büyük sorunun güven olduğunu belirterek bunun için çalıştıklarını söyledi.

Projelerini daha da geliştirerek müşterileri için gümrük sorununu da halletmeye çalıştıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar Android için geliştirdikleri uygulamayı da müşterilerinin hizmetine sunacaklarını, bunun yanı sıra ülke sayısını 10'a çıkarmayı ve 5000 üyeye ulaşmayı hedeflediklerini de ekledi. Eyvaz Bey, Ekim ayında piyasaya Kargomex'e benzer ama daha kapsamlı bir proje olan ve uzun süredir üzerinde çalıştıkları icanbring.it projesinin de piayasaya sürüleceğini ve kargomex.com ile eşzamanlı büyüme sergilemek istediklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.