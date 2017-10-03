Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL!

HTC'yi bünyesine kattıktan sonra telefon pazarında önemli konumlara gelmek için çalışan Google, 4 Ekim yani yarın Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri ile karşımıza çıkacak.

Android güncellemelerini doğrudan alan Pixel serisi, stok arayüzü sayesinde sunduğu hız ile piyasadaki diğer Android telefonlardan bir adım önde yer alıyor. Google, bu gücü, Pixel 2 serisi ile ikiye katlayacak gibi görünüyor.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinin tanıtılmasına 1 gün kala bu modellerin özellikleri ve fiyatının yanında tasarımları da sızdı.

Google Pixel 2 XL özellikleri

Google Pixel 2 XL, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan kavisli OLED ekran ile gelecek. Bu ekranın çözünülürlüğü ise 1440 x 2560 olacak. 6 inç büyüklüğünde olması beklenen bu ekranın, kasa oranı ise %80 ila %85 arasında olacak. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alacak telefonda 4 GB RAM'in yer alması bekleniyor.

64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan Google Pixel 2 XL, IP67 sertifikasına, 3.5mm kulaklık girişine, USB Type- C bağlantısına, çift kamera kurulumuna ve söylenen göre 3.520 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak.

Pixel 2 XL fiyatı 64 GB modeli 849 dolar, 128 GB modeli ise 949 dolar olacak.

Google Pixel 2 özellikleri

Google Pixel 2, Pixel 2 XL'e göre daha küçük bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın çözünülürlüğü ise Full HD olacak. 2.700 mAh batarya ile gelmesi beklenen Google Pixel 2, donanım açısından Pixel 2 XL ile aynı olacak. Ancak Pixel 2 modeline çift kameraya yer verilmeyeceği söyleniyor.

Pixel 2 fiyatı ise 64 GB modeli 649 dolar ve 128 GB modeli ise 749 dolar olacak.