LG V30 dayanıklılık testi (Video)

LG V30 Ağustos ayı sonunda resmen ilan edildi ve ilk olarak sadece birkaç hafta önce bazı bölgelerde satışına başlandı. Telefon çok güzel görünüyor olsa da, ne kadar dayanıklı ve olağandışı darbelerin üstesinden gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Cihaz, çerçevesiz bir ön ekran, aynalı arka kaplama ve tam metal kasa sunan güzel bir tasarıma sahip. Bu nedenle, V30'un darbelere karşı dayanıklı olmasını bekleyebilirsiniz. Arka Gorilla Glass 4 ile korunurken, ön Gorilla Glass 5 tarafından korunmaktadır. Arka kısım, normal darbelere karşı oldukça dirençli görünüyor, ancak telefonun parmak izi okuyucusu biraz daha hassas ve biraz hasar aldıktan sonra çalışmıyor.

Aşağıda yayınlanan dayanıklılık testini izleyebilirsiniz.