​LG webOS 3.5, bir ilke imza attı

LG Electronics’in (LG) webOS 3.5 Security Manager Smart TV platformu, sahip olduğu üstün siber güvenlik özelliklerinden dolayı güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında dünyanın önde gelen uzman kuruluşlarından birisi olan UL tarafından sertifikalandırıldı. LG bu hamlesiyle Smart TV kategorisinde bu sertifikayı alan ilk marka oldu. LG, bu konudaki uzmanlığını Smart TV'lerdeki başarı ve tecrübesinden yararlanarak, tüm akıllı ev, akıllı ev güvenliği ve ev otomasyonu ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlıyor.

LG webOS 3.5 Security Manager, UL’nin 2900-1 Siber Güvenlik Teminat Programı (CAP) kapsamında zararlı yazılımlara karşı duyarlılık, güvenlik zafiyeti, yazılım hataları ve kullanıcıların kişisel verilerini koruyan güvenlik kontrolleri alanlarında test edildi. UL, webOS 3.5’i, uygulama ve sistem yapılandırma merkezi üzerinde çeşitli sanal ağ penetrasyonları ve güvenlik açığı saldırılarına (CWE / SANS Top 25 güvenlik açıkları kapsamında) tabi tutarak, tüm güvenlik katmanlarının etkinliğini değerlendirdi. LG webOS 3.5'in bu kategorilerdeki uyumluluğu, Nesnelerin İnterneti (IoT) ağları için de önemli bir temel oluşturuyor.

UL 2900-1 testleri, uygulama güvenliği, kimlik doğrulama süreçleriyle bilgi erişimi kontrolü, Engineer Mod’u için hacklenme koruması ve sahte yazılım koruması gibi yeterlilikleri ölçümlüyor. LG webOS 3.5, UL 2900-1 sertifikasını alan sektörün ilk Smart TV platformu olmanın yanı sıra, Smart TV uygulamalarındaki etkili “Dijital Haklar Yönetimi” yetenekleriyle de sertifika almaya hak kazandı.