Master & Dynamic ME05 inceleme

Amerika menşeli Master & Dynamic firması, premium hissiyatını ön planda tutarak uzun süredir ses teknolojileri sektöründe faaliyet gösteriyor. Kafa üstü ve kulak içi kulaklıkların yanında son dönemde hoparlör de üreten Master & Dynamic’in kaliteli malzemesi ve ses kalitesi ile fark yaratan ME05 modelini inceliyoruz.

Master & Dynamic ME05 incemesi

Master & Dynamic ME05 incelemesine hayran kaldığım kutu ve kutu içeriğinden bahsederek başlamak istiyorum. Master & Dynamic ME05’in kutusunu elinize alır almaz premium bir ürün aldığınızı hissediyorsunuz. Kulaklığı çekmece şeklindeki kutusundan çıkardığınızda ,sizleri bir adet yuvarlık kutu ve firmanın isminin yazdığı temizleme bezi bekliyor. Ayrıca bir de kulaklığı taşımak için küçük bir kılıf da kutuda yer alıyor.

Yuvarlak kutunun içerisinde kulaklık ve onun alt bölümünde ise 3 farklı boya göre uyumlu olan kulaklık süngeri çıkıyor. Ancak bu süngerler normal bildiğimiz plastik yapıda olanlardan.

Kutunun içerisinden Comply Foam çıkmaması biraz hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. 220 Euro'luk bir kulaklığa 10 Euro’luk Comply Foam eklense tadından yenmeyecekti. Kutunun en altında ise garanti bilgileri ve kullanım klavuzu yer alıyor.

Ses kalitesi ve malzeme kalitesi

Gelelim Master & Dynamic ME05’in en çok merak edilen noktası olan ses kalitesine. Ancak ses kalitesine geçmeden önce kulaklığın malzeme kalitesinden kısaca bahsetmeden geçemeyeceğim. Master & Dynamic ME05, oksitlenmeyen ve karışmayan ses ve müzik kontrollerinin yer aldığı kablo ile geliyor. Pirinçten yapılmış gövdeye sahip olan ME05, diğer kulak içi kulaklıklara göre 21 gram ağırlığı ile oldukça ağır bir yapıda. Ancak bu kullanımda pek sorun olmuyor.

Master & Dynamic ME05 modelinde 8mm büyüklüğünde Titanium sürücü yer alıyor. Dinamik yapıdaki kulaklık sürülmek için sadece 16 empedansa ihtiyaç duyuyor. ME05, yapısı itibari ile dip seslere maalesef ki fazla inemiyor. ME05 maalesef ki, EDM, Rap, Hip-Hop, Pop ve R&B gibi parçalar dinleyenleri pek memnun etmeyecektir. Bu türlerden daha çok Rock, Blues, Jazz ve klasik müzik türlerinde kulaklık tam performansını sergiliyor.

Yaklaşık 30 saatlik burn-in sürecinden sonra kulaklığın yapısında değişiklik oldu. Özellikle üst frekanslarda yaşanan aşırı kulak tırmalayan sesler burn-in’den sonra minimum seviyeye indi. Kulaklığın çok geniş bir sahnesi var. Sanki kafa üstü bir kulaklık ile müzik dinliyormuş hissiyatı uyandırıyor.

ME05’i amfi ile beslediğimizde alt frekansların daha net bir şekilde duyulduğunu ve bassların titreşimli bir yapıya sahip olduğunu gözlemledim. Kulaklığın equalizer tepkisi de çok başarılı.

Master & Dynamic ME05’i genel olarak değerlendirecek olursak, alt frekanslar biraz hayal kırılığı olsa da geniş sahnesi ve temiz midleri ile segmentinde rakipsiz olduğunu söyleyebilirim.