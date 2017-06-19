Microsoft Surface Note akıllı telefon tablet gibi katlanabiliyor!

Microsoft'un phablet akıllı telefon konsepti Surface Note, katlanabilir ekrana sahip.

19/06/2017 16:30

Surface Phone, Microsoft'un şu anda üzerinde çalıştığı bir cihazdan ziyade hayal gücümüzün bir ürünü konumunda ancak bu, Windows Phone hayranlarının, süper güçlü cihaz hakkında hayal kurmayı bırakamayacakları anlamına gelmiyor.

Surface Note, yeni bir menteşe ile tablet olarak ikiye katlanmasına izin veren ve katlanabilir ekranlar da dahil olmak üzere, son dönemde alınan mevcut patent ve fikirleri temel alan yeni bir konsept.

Behance Ryan Smalley tarafından hazırlanan Surface Note akıllı telefon konsepti, tablet ve notebooka dönüştürülebiliyor. Konsept aynı zamanda şu an piyasada bulunan veya yakında piyasaya çıkması beklenen ama zaten sızdırılmış olan bazı cihazlardan da ödünç özellikler almış. Bu sonbaharda iPhone 8'de olması beklenen dikey çift kamera özelliğinde olduğu gibi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda oldukça ilginç Surface Note konsept tasarımını inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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