Fiyat - Performans canavarı Moto Z Play'i inceledik

Motorola, son dönemde üretmiş olduğu Android telefonları ile büyük beğeni toplamayı başardı. Orta-üst segment arasında yer alana Moto Z Play, sunduğu performansın yanında modüler yapısı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Moto Z Play inceleme yazımızda cihazın teknik özelliklerine ve sunduğu yeniliklere değiniyoruz.

Moto Z Play inceleme

Moto Z Play, 5.5 inç büyüklüğünde 1920x1080P çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile geliyor. 403 ppi değerine sahip olan bu ekran, dış ortamda sunduğu parlaklık ile üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Moto Z Play’in bu ekranı çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

156.4 x 76.4 x 7 mm boyutları ve %69.1’lik ekran kasa oranı ile tek elle kullanıma çok müsait yapıda olan Moto Z Play, 165 gram ağırlığı ile elinizde oldukça rahat tutuluyor. Android Marshmallow ile kutusundan çıkan Moto Z Play, çok yakında Android 7.1.1 Nougat güncellemesini alacak.

Qualcomm’un 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan Moto Z Play’in grafik biriminde Adreno 506’ya yer veriliyor. Android oyunlarını Full HD çözünürlüğüne rağmen yüksek kalitede akıcı bir şekilde oynatan Moto Z Play, 3 GB RAM ile gücüne güç katıyor.

32 GB dahili depolama birimi ile gelen Moto Z Play, 256 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip. Moto Z Play'in en çok sevdiğimi yanı ise modüler yapıda olması oldu. Moto Z Play'in aksesuarları ile telefonun arka bölümünde yer alan konnektör sayesinde telefona; harici batarya, JBL hoparlör ve ekstra kamera modülü ekleyebiliyorsunuz.

Moto Z Play kamerası ile ön plana çıkıyor. Telefonda 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 değerinde arka kamera yer alıyor. 1.3 µm piksel büyüklüğündeki bu kamera, düşük ışıkta bile oldukça başarılı fotoğraflar çekmeyi başarıyor. Bu arka kamera 2160P çözünürlüğünde video çekimi gerçekleştirebiliyor.

Moto Z Play’in ön kamerası da oldukça başarıl. 5 Megapiksellik f/2.2 diyaframlı ön kamera, selfie tutkunlarının oldukça hoşuna gidecek.

USB-Type-C bağlantısı noktası ile gelen Moto Z Play, sahip olduğu 3.510 mAh’lık batarya ile gün boyu kullanım deneyimi sunuyor. Oldukça hızlı bir parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon için tam bir fiyat/performans canavarı diyebiliriz. Moto Z Play modeline 1.600 TL civarında sahip olabiliyorsunuz.