Nokia 8, satış öncesi JD.com üzerinde göründü

Nokia, MWC 2017'de bir dizi akıllı telefon başlatacak ve Nokia 8'in bu telefonlardan biri olduğu söyleniyor. Şirket, akıllı telefonun geleceğine dair herhangi bir bilgi açıklamasa da, yeni bir Jingdong listesi, Nokia 8'in yakında piyasaya çıkacağı gerçeğini pekiştirecek gibi görünüyor.

Nokia 8, popüler e-ticaret merkezinde ön satış için listelendi ancak liste, bir üçüncü taraf listesidir ve amiral gemisinin fiyatı 3,188 Yuan (463 $) fiyat ile etiketlenmiş. Liste ayrıca, amiral gemisinin raflara ne zaman geleceğini de belirtmemiş.

Jingdong listesinde, Nokia 8 veya P1'in görüntülerinin, cihazın daha önce sızdırılan konsept görüntülerine benzemesi dikkat çekiyor. Dolayısıyla, bunun gerçek bir listeleme olması muhtemel değil. Cihazın neye benzediğini teyit eden gerçek bir canlı resim yok ve konsepte benzeyince şüpheli görünüyor.

Listenin sonunda, Nokia 8'in Qualcomm'un en yeni Snapdragon 835 çipi tarafından çalıştırıldığı söyleniyor. Bu nedenle MWC'de tanıtılması zor görünüyor. Belki de, Snapdragon 821 çipi ile gelecek. Listeye göre amiral gemisi akıllı telefon, QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğe sahip 5.7 inçlik bir Super AMOLED ekran ile bekleniyor. Ekran, düz ve kavisli bir ekran değil. Ayrıca, cihaz OIS ve süper EIS ile güçlü bir 24MP arka kameraya sahip olacak. Ön kamerasında ise 12MP'lik bir sensör var. Hafıza bakımından Nokia 8, 64GB depolama alanlı ve 128GB depolama alanlı iki versiyonla gelecek ve her ikisi de microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir olacak. Nokia P1 veya 8'in Google'ın en yeni mobil işletim sistemi olan Android 7.0 Nougat ile gelmesi bekleniyor.