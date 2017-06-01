Olay telefon Essential Phone Galaxy S8'e karşı!

Android’in kurucularından Andy Rubin, Essential Phone’u, akıllı telefon pazarında yeni ve zarif bir şey sunmak amacıyla başlattı. Yıla damgasını vuran telefonun özellikleri, mevcut Android akıllı telefonların liderleri olan Samsung Galaxy S8 ve S8+'a kıyasla nasıl olduğunu merak ediyor musunuz?

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Essential Phone'un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Boyut

Essential Phone, küçük değil, ancak her iki Galaxy telefonundan daha kısa duruyor (daha küçük S8'den biraz daha geniş olmasına rağmen).