Pixel 2'nin canlı duvar kağıtları diğer telefonlara da geldi!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde canlı duvar kağıdı özelliğine yer vermişti. Pixel 2 modellerinde ana ekrandaki duvar kağıtları hareketli ise bu duvar kağıdı bir video gibi oynatılıyor. Örneğin; görüntüde bir deniz dalgası kıyıya vuruyorsa bunu canlı bir şekilde duvar kağıdında görebiliyorsunuz.

XDA geliştiricilerinden Pranav Pandey, Pixel 2'deki bu özelliği diğer Android telefonlara portlamayı başardı. Android 6.0 Marshmallow ve üzeri sistemlerde çalışan bu uygulama sayesinde Pixel 2'nin canlı duvar kağıtlarını kullanabiliyorsunuz. Ancak bunun için Snapdragon 8xx serisi bir yonga setinden gücünü alan bir telefona sahip olmanız gerekiyor.

Sisteme sonradan eklendiği ve donanım ile uyumlu olmadığı için şarj canavarı olan bu uygulamayı, aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Uygulamanın OnePlus 5 üzerinde test edilip çalıştığını belirtelim. Bakalım sizin telefonunuzda da Pixel Wallpapers 2017 uygulaması çalışacak mı?